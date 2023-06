Come ben saprete, la piattaforma Amazon propone anche dei prodotti Basics, che solitamente portano proprio il marchio del colosso e costano un po’ meno dei prodotti di marca.

Oggi vogliamo parlarvi di una chiavetta USB 3.1 firmata Amazon Basics, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiavetta USB 3.1 Amazon Basics ad un prezzo molto conveniente

La chiavetta in questione dispone di una velocità di lettura fino a 130 MB/s e trasferimento dati fino a 15 volte più veloce rispetto alle unità flash USB 2.0 standard; è possibile trasferire un film completo in meno di 40 secondi. Prodotto perfetto per archiviare film e video Full HD/4K, foto ad alta risoluzione e qualsiasi altro tipo di dati. Compatibile con USB 3.0 e USB 2.0.

Il design telescopico portatile protegge l’unità flash USB da eventuali danni quando non viene utilizzata. Per questa chiavetta non è necessaria alcuna installazione, è possibile utilizzare l’unità flash USB immediatamente estratta dalla confezione. La capacità di archiviazione effettiva indicata dal sistema operativo di un dispositivo può essere inferiore alla capacità indicata sull’etichetta del prodotto a causa dei diversi standard di misurazione; la capacità di archiviazione disponibile è superiore a 115 GB.

Le velocità di lettura si basano su test interni condotti in condizioni controllate; le velocità effettive possono variare a seconda del dispositivo utilizzato, dell’interfaccia, delle condizioni d’uso e di altri fattori. Il taglio di memoria da 128 GB ha un costo di 14.48 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.