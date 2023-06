Internet e i minori: Attenzione ai contenuti espliciti. Ecco come proteggere i giovani

Internet è sicuramente uno strumento molto potente. Il suo utilizzo apre le porte ad un mondo di contenuti così vasto da essere praticamente infinito. Tuttavia, al di là delle potenzialità che sicuramente offre, Internet è anche un “posto” pericoloso.

Proprio per il fatto che tutti vi hanno accesso, è possibile incontrare malintenzionati che si fingono persone per bene, o essere esposti a contenuti particolarmente espliciti che possono urtare la sensibilità di alcune persone, in particolare i minori. Al giorno d’oggi gli smartphone sono ormai utilizzati da chiunque. I giovani ricevono un telefono cellulare già da molto piccoli per essere a passo con la loro generazione. Di conseguenza iniziano ad utilizzare Internet, applicazioni, e a “navigare” in una moltitudine di contenuti sempre diversi.

Internet e la soluzione per i pericoli della rete

L’utilizzo di Internet da parte dei più giovani è sicuramente un argomento molto importante e delicato da affrontare. Sarebbe opportuno un controllo continuo e diretto di ciò che i ragazzi vedono su Internet. Ma ciò non è sempre possibile. Per questa ragione Google corre in nostro soccorso con il sistema Safe Search. Adatto appositamente per queste situazioni.

Safe Search è una funzione di ricerca Google che funziona come un filtro. Questo seleziona, in maniera accurata, i contenuti adatti ai minori, eliminando in automatico tutti quegli altri come: contenuti espliciti, pornografici e così via, che non sono adatti alla visione di utenti più giovani.

Il minore non si accorgerà nemmeno dell’attivazione della funzione. In quanto non sarà mostrato alcun avviso. Semplicemente, in fase di ricerca, alcuni contenuti non verranno mostrati e basta.

Vi sono due livelli di impostazione per i filtri di Safe Search. Quello automatico, in cui sarà appunto il sistema a nascondere tutti quei contenuti che per una ragione o per un’altra verranno considerati inappropriati per un pubblico minorenne. Si fa riferimento non solo ad immagini e video che si possono trovare su Internet. Ma anche pagine, annunci e contenuti pop up. E poi vi è la funzione manuale. Con la quale sarà possibile selezionare manualmente e in maniera autonoma i contenuti da filtrare, che dunque non appariranno nella pagina delle ricerche.

Come impostare Safe Search

Applicare il filtro è davvero molto semplice, basta seguire questi pochi passaggi.

Innanzitutto bisogna entrare su Google, utilizzando l’apposito dispositivo che verrà poi usato dal bambino/adolescente. Entrare nelle Impostazioni di Safe Search e cliccare su “Gestisci la tua impostazione“.

Da qui apparirà un menù, sul quale bisognerà cliccare sulla spunta blu per attivare la funzione.

Da questo momento in poi, tutti i contenuti considerati inappropriati per i giovani, quali sigarette, alcool, porno, violenza e così via. Non verranno assolutamente mostrati e il minore potrà navigare su Internet in maniera protetta e sicura.