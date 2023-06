Smartphone, radiazioni: questi sono i modelli più pericolosi

Le radiazioni che vengono emesse dagli smartphone sono state per anni oggetto di accese discussioni. Diverse persone sostengono che non ci siano problemi di alcun genere o comunque evidenze che portino a far pensare ad alcune malattie. Chiaramente ci sono dei limiti massimi che vengono raccomandati, i quali in linea generale vengono seguiti inconsapevolmente dagli utenti.

Ci sono comunque dei dati online che riescono a far capire quali sono i dispositivi ad avere i valori SAR più alti. Esatto: ci sono degli smartphone che emettono più radiazioni rispetto ad altri, ma bisogna comunque chiarire un aspetto molto importante. Non sono state trovate evidenze di alcun genere che possano correlare tra loro malattie e l’utilizzo di un dispositivo mobile.

Intanto c’è da scommetterci: nessuno quando va ad acquistare un nuovo smartphone controlla l’indice relativo alle radiazioni emesse. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di redigere in basso un elenco con quelli che sono alcuni tra i dispositivi di nuova generazione ad avere i valori SAR più alti.

Smartphone: quali sono quelli con il coefficiente SAR più alto in merito alle radiazioni emesse

Questi sono gli smartphone identificati come “più radioattivi”, ma ricordiamo che bisogna contestualizzare questa definizione. Da ribadire infatti che non ci sono rischi sensibili legati all’utilizzo di questi dispositivi, anche se è comunque consigliato non andare oltre. Ecco l’elenco: