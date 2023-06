5 programmi fondamentali se avete un Mac nel 2023

Sono diverse le applicazioni che gli utenti con un Mac nel 2023 devono avere a disposizione. In realtà ne abbiamo individuate cinque, con le quali peraltro ci stiamo trovando discretamente.

Mac nel 2023? Dovete assolutamente scaricare questi programmi

Gli utenti che non sanno ancora bene a che browser affidarsi sul loro Mac, devono scegliere bene in base alle loro esigenze. Nonostante Safari si dimostri una scelta più che azzeccata, attualmente Google Chrome risulta leggermente avanti. La celebre piattaforma è infatti in grado di offrire più stabilità e soprattutto opzioni dal punto di vista delle estensioni disponibili. Inoltre gli utenti riferiscono di non aver mai registrato un crash con questo browser, cosa non da poco su un dispositivo che tendenzialmente costa dai 1000 € in su.

Come seconda applicazione, bisogna spostarsi nel settore dedicato alla produttività. Sebbene la suite di macOS abbia dalla sua parte tante alternative di ottimo livello, se avete un Mac vi consigliamo di installare l’intera suite di Office. Sarà molto più semplice gestire i documenti di qualsiasi natura e soprattutto condividerli con altri utenti che utilizzano Windows come sistema operativo.

Se siete soliti prendere nota di tutto quello che vi passa per la mente durante la giornata, vi consigliamo un’applicazione nettamente migliore di Note. Il nome è Bear ed è disponibile per Mac in maniera gratuita.

La quarta applicazione estremamente interessante, disponibile sia gratis che a pagamento (costa 9,99 € per sempre) è DaisyDisk. Questa è una delle soluzioni migliori per tenere sotto controllo lo storage del vostro Mac. Potrete analizzare nei minimi dettagli tutta la memoria del vostro computer.

Al quinto posto ecco un’applicazione dalla quale non potete assolutamente prescindere per la sincronizzazione di tutti i vostri dati. Stiamo parlando di OneDrive, davvero perfetta sotto ogni punto di vista.