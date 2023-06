Finalmente si può giocare sui computer che hanno macOS grazie al Game Porting Toolkit

Per chi non lo sapesse, lo Steam Deck funziona su una versione speciale di Linux. Molti presumono che molti giochi siano progettati esclusivamente per Windows, tuttavia, grazie alla magia di servizi come Proton e Wine, Steam Deck può “tradurre” i giochi Windows al volo. Ciò ti consente di avviare un gioco e giocarci senza alcuna configurazione o preparazione e nove volte su dieci tutto funzionerà alla grande.

Certo, alcuni giochi non funzioneranno correttamente, ma saranno l’eccezione piuttosto che la norma, grazie a tutto il lavoro svolto da Valve per rendere Steam Deck semplice e facile da usare.

Ora, Apple sta cercando di fare qualcosa di simile con macOS (tramite The Verge). La società ha creato uno strumento chiamato Game Porting Toolkit. Fondamentalmente fa la stessa cosa di Steam Deck: ti consente di giocare a un gioco non progettato per macOS su un sistema basato su macOS. Utilizzando la potenza del chip M1 e M2 di Apple, macOS in pratica emula e traduce il codice per convertire istantaneamente cose come Direct3D e API relative a tastiera, mouse, input del controller, riproduzione audio, ecc., in qualcosa che un Mac capisce.

Finalmente si può giocare su Mac

Finora i risultati sono promettenti. In molti casi, anche i giochi lanciati di recente funzionano su macOS senza alcuna modifica. Gli utenti di Reddit hanno già installato Cyberpunk 2077, Diablo IV e Hogwarts Legacy su Mac.

Per essere chiari, questi giochi funzionano su un Mac, ma ciò non significa che funzionino bene. Ci saranno ancora molti problemi e le cose non andranno bene come su un computer Windows. Tuttavia, i risultati sono incredibilmente promettenti.

Tieni presente che l’Apple Game Porting Toolkit non è progettato per i giocatori, è progettato per gli sviluppatori di giochi. Il punto è che gli sviluppatori carichino un gioco nel toolkit e vedano quanto lavoro dovrebbero fare per portarlo effettivamente su macOS.

Abbiamo già visto i principali studi farlo, come con Resident Evil Village e l’imminente porting per macOS di Death Stranding: Director’s Cut.

Ma nulla impedisce ai giocatori di lanciare qualsiasi gioco che preferiscono nel toolkit e vedere cosa succede.

Inoltre, tieni presente che questo toolkit è nuovo di zecca. Migliorerà nel tempo. Chissà: Apple potrebbe renderlo una priorità e potremmo tutti acquistare Mac appositamente per i giochi proprio come stiamo acquistando lo Steam Deck.