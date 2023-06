Questo test psicologico ti invita a osservare un’immagine e a identificare la prima cosa che vedi. In base a ciò che noti per primo, il quiz suggerisce alcuni aspetti della tua personalità e ciò che potrebbe causarti stress o “martirio” nella tua vita.

Test psicologico: serpente o teschio?

Se la prima cosa che hai visto è un serpente, il test suggerisce che sei una persona attenta che non tollera di essere comandata o di essere costretta a seguire una certa direzione. Preferisci avere relazioni brevi ma significative e credi che l’amore per tutta la vita non esista. I tuoi amici ti vedono come una persona di fiducia e conosci i segreti più profondi di molti. Non sopporti l’ipocrisia e la menzogna e preferisci una verità dolorosa a una bugia bianca.

Se, invece, la prima cosa che hai visto è un teschio, il test suggerisce che sei una persona eloquente e generosa. La tua famiglia è la cosa più importante per te e sei disposto a dare tutto per i tuoi cari. Spesso metti gli altri prima di te e, nonostante alcune persone possano considerarti egoista, sei in grado di dimostrare il tuo amore per gli altri. Tuttavia, trovi difficile dire “no” e questo può portarti a situazioni di stress. Non ti piace fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e, se qualcuno ti fa del male, sei in grado di perdonare facilmente.

Ricorda, tuttavia, che test di questo sono solo per divertimento e non dovrebbero essere presi troppo sul serio. Se ti senti stressato o sopraffatto, potrebbe essere utile parlare con un professionista della salute mentale.