Oppo Reno10 Series ha una data ufficiale di lancio sul territorio nazionale, con un comunicato stampa, infatti, Oppo ha ufficialmente confermato la finestra di presentazione, più precisamente il momento esatto in cui sarà l’evento a cui potremo assistere per toccare con mano e scoprire tutti i dettagli.

Una giornata storica e ricchissima di novità ci attende, infatti prima di tutto potremo vedere da vicino i nuovi modelli della serie Oppo Reno, una linea di smartphone che focalizza la propria attenzione sulla fotocamera, con ritratti da leader del settore, enfatizzato dal claim “la forza del ritratto”, pronta a migliorare ancora una volta le prestazioni con innovazioni sia hardware che software. I dispositivi saranno dotati di una camera anteriore da 32 megapixel (affiancata da zoom ottico 2X).

Oppo, le altre novità

Sempre lo stesso giorno verranno presentati anche numerosi prodotti IoT, tra cui ad esempio spiccano il nuovo tablet, Oppo Pad 2, il flagship che arriva ufficialmente sul territorio nazionale, ma anche Oppo Enco Air3 Pro, i primi auricolari sul mercato dotati di un diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo, per finire con le Oppo Enco Air3, modello più economico pronto a ridefinire completamente l’esperienza audio.

La data è fissata il 4 luglio 2023 a Milano, non prendete impegni, noi di TecnoAndroid saremo presenti per raccontarvi in prima persona l’intera esperienza e mostrarvi da vicino tutte le novità effettivamente presentate dall’azienda. Se volete vedere un anticipo di ciò che vi aspetta, conoscendo maggiori informazioni in merito, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale di Oppo, sul quale potrete trovare tutto il necessario per soddisfare la vostra curiosità.