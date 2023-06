Oppo Reno 10 Pro in arrivo in versione globale, ecco le novità

Soltanto qualche settimana fa il produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale in Cina il nuovo top Oppo Reno 10 Pro. Fra non molto questo smartphone dovrebbe arrivare anche in versione globale presso altri mercati. Tuttavia, sembra che sarà diverso rispetto alla versione riservata per il mercato cinese.

Oppo Reno 10 Pro, ecco le differenze della versione globale con quella cinese

Fra non molto dovrebbe debuttare in veste ufficiale anche la versione globale del nuovo device di Oppo. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Oppo Reno 10 Pro e questa volta sembra che ci saranno alcune differenze rispetto alla versione cinese. In primis, a cambiare saranno le prestazioni.

Stando a quanto rivelato dal leaker Sudhanshu1414, infatti, questa volta ci sarà il soc Snapdragon 778G di casa Qualcomm. Nella versione cinese, invece, le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Dimensity 8200. Cambierà poi leggermente il display. La nuova versione avrà infatti un display con tecnologia SuperAMOLED con i bordi curvi con una diagonale da 6.7 pollici ma con una risoluzione meno elevata pari a 1,080 x 2,412 pixel. Rimarrà però la frequenza di aggiornamento da 120Hz.

Sembra che la batteria sarà sempre da 4600 mah ma questa volta supportano la ricarica rapida da 80W. Diminuisce poi la memoria RAM, che ora sarà da 12 GB sempre di tipo LPDDR4X e in accoppiata saranno presenti 256 GB di storage interno. Il comparto fotografico della versione globale sembra invece che rimarrà pressoché invariato e comprenderà un sensore principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 32 MP e un grandangolo da 8 MP.