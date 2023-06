OnePlus ha lanciato proprio oggi una promozione molto interessante, che coinvolge anche il brand orientale Fujifilm, legata all’ormai imminente lancio di OnePlus Nord 3, di cui appunto vi parlavamo proprio qualche giorno fa. Scopriamola assieme.

Tutti gli utenti che decideranno di effettuare il preordine del nuovo smartphone, scegliendo la variante che presenta il maggior quantitativo di RAM, con acquisto effettuato solo tramite il sito ufficiale di OnePlus, avranno diritto a ricevere gratis la Fujifilm Instax Mini Link 2 personalizzata. La collaborazione nasce per enfatizzare le promesse prestazioni fotografiche dello smartphone di nuova generazione, proprio perché la Mini Link 2 è una stampante mobile con la quale stampare i propri scatti.

OnePlus Nord 3 – come aderire

Se interessati alla promozione, è bene sapere che l’ordine dovrà essere completato tra il 5 ed il 12 luglio, con selezionamento del regalo nella procedura di checkout, salvo esaurimento scorte. Ciò sta a significare che potrebbero non essere presenti regali per tutti, nel caso in cui la richiesta fosse particolarmente elevata, il consiglio è quindi di velocizzare al massimo la scelta.

Dipendentemente dalla versione che l’utente sceglierà dello smartphone, potrà ricevere due regali differenti: Fujifilm Instax Mini Link 2 + pellicola Instax Mini da 10 scatti + OnePlus Nord Buds 2, oppure solo un paio di OnePlus Nord Buds 2. Tutti i dettagli sono raccolti qui.

Lo smartphone, invece, verrà presentato con un evento specifico nella giornata del 5 luglio, proprio ieri abbiamo scoperto il design, ora non ci resta che attendere per conoscere da vicino l’intera scheda tecnica del dispositivo stesso, ed ovviamente il prezzo finale di vendita per il suo acquisto.