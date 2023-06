Netflix, se sei una make up artist non puoi perderti questa nuova serie tv

Netflix ha recentemente lanciato una nuova serie tv chiamata “Glamorous“, che esplora il mondo affascinante del make-up. L’opera, ambientata a New York, vede come protagonisti Kim Cattrall, nota per il suo ruolo di Samantha Jones in “Sex and The City”, e l’influencer Miss Benny.

Netflix: di cosa parla Glamorous?

Kim Cattrall interpreta Madolyn Addison, un’ex modella che ha costruito un impero cosmetico, Glamorous Cosmetics, ora in declino. Miss Benny, d’altra parte, interpreta Marco, un aspirante influencer con una passione per il make-up, che finisce per lavorare per Madolyn.

La serie è stata paragonata a una versione beauty del film “Il Diavolo Veste Prada”, con Madolyn che assume Marco come suo assistente, in un modo molto simile a come Miranda Priestly assume Andy nel film del 2006. Infatti, a differenza sua, “Glamorous” si concentra sul mondo del make-up, mostrando come il trucco possa aiutare le persone a esprimere la propria identità, indipendentemente dal genere e dall’etnia.

La serie affronta anche temi molto attuali, come la necessità per le linee di make-up di rinnovarsi per rimanere rilevanti in un mercato in continua evoluzione. Inoltre, esplora il fenomeno delle grandi aziende che acquisiscono marchi più piccoli per espandere il proprio portfolio, un trend sempre più comune nel settore della bellezza. Infine, “Glamorous” rende omaggio alla generazione Z e alla sua libertà di pensiero, mostrando come il linguaggio del make-up sia diventato un modo per esprimere la propria individualità senza etichette. Con la sua trama coinvolgente e i suoi temi rilevanti, la nuova serie di Netflix promette di essere imperdibile per tutti gli appassionati di bellezza.