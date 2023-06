Android, Play Store: queste app sono pericolosissime

Si sta diffondendo sempre di più la voce di alcune applicazioni infette da malware sul Play Store di Google. Gli utenti Android in alcuni casi potrebbero non sapere di averle già scaricate sul proprio dispositivo mobile, ma in caso contrario bisogna stare in guardia.

Bisogna partire con una precisazione obbligatoria: la maggior parte di questi contenuti potrebbero già essere stati depennati dal Play Store. Gli utenti Android potrebbero quindi già essere in salvo, ma qualcuno invece potrebbe ignorare del tutto la situazione e continuare ad avere questa tipologia di contenuti sul proprio smartphone.

Android, una lista di più di 30 applicazioni che potrebbero comportare problemi sul vostro smartphone

Nel caso in cui doveste trovare disponibili contenuti del genere, cercate in ogni modo di evitare di scaricarli. Se sono già invece disponibili sul vostro smartphone per un download passato, eliminateli subito ed effettuate una scansione. Nel caso in cui dovesse esserci qualcosa di sospetto, vi consigliamo di salvare solo i vostri file sensibili come immagini, video, messaggi e password per poi proseguire verso un ripristino ai dati di fabbrica.