CoopVoce, distrutta Iliad con la EVO 200: costa solo 7 euro

C’era bisogno di qualcosa di nuovo per mettere in difficoltà gli altri gestori e a quanto pare CoopVoce ha sfruttato alla grande il momento. La nuova offerta che tutti conoscono con il nome di EVO 200 è ciò che serviva.

Effettivamente al suo interno è difficile non trovare dei contenuti che possano lasciare gli utenti soddisfatti. Si parte da 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti verso tutti i gestori un quantitativo per navigare sul web pari a 200 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 euro al mese, con l’offerta che sarà disponibile ancora per pochi giorni.

CoopVoce ha l’offerta migliore per i nuovi utenti: ecco anche tanti servizi

Ricordiamo anche la possibilità per gli utenti di CoopVoce che sottoscriveranno una delle offerte, di poter portare a casa la nuova eSIM. Si tratta della scheda virtuale che consente a tutti di usare i servizi del gestore come se all’interno dello smartphone ci fosse effettivamente una SIM fisica. Non c’è quindi nessun tempo di consegna ad attendere e il passaggio a CoopVoce sarà completamente online.

In più gli utenti possono avere la connessione garantita grazie alla copertura nazionale alla massima velocità con lo standard 4G.

La grande occasione è quella di ricaricarsi in maniera automatica facendo semplicemente la spesa presso un punto vendita Coop. C’è infatti il servizio che prende il nome di autoricarica con la spesa. Bisognerà accumulare 250 punti ad esempio per ricaricarsi con 5 euro.

La nota di merito per l’esperienza utente è da attribuire poi al servizio clienti disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.