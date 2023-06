CoopVoce ha ufficializzato una nuova promo qualche giorno fa, mettendo alle strette la concorrenza. Non c’è modo di battere una proposta come la EVO 200 che al suo interno include tutto il meglio.

Gli utenti infatti possono ora sottoscrivere per un prezzo mensile di soli 7,90 €, la migliore offerta disponibile. Questa al suo interno include minuti senza limiti verso tutti i provider e 1000 messaggi. Ci sono poi 200 giga per navigare sul web servendosi della rete 4G.

CoopVoce: è arrivata la nuova promo da 200 giga che durerà ancora per poco

Da chiarire subito il periodo di validità dell’offerta: la nuova EVO 200 di CoopVoce non sarà per sempre disponibile. Avete ancora 10 giorni di tempo per poterla sottoscrivere, dopodiché dovrete affidarvi alle solite offerte che vedete sul sito ufficiale, ugualmente vantaggiose.

Sottoscrivere questa offerta speciale però comporta la possibilità di beneficiare di alcuni vantaggi senza precedenti. Oltre ai contenuti che sono compresi nella tariffa, CoopVcoe concede anche altro: si parla innanzitutto di un costo di attivazione totalmente gratuito, il quale in genere consiste in 9,99 €. C’è anche la possibilità di avere il primo mese gratis, non pagando quindi il canone mensile della EVO 200. Allo stesso tempo la scheda sarà spedita direttamente al domicilio del nuovo utente senza il bisogno di un pagamento, né per l’emissione, né per la spedizione.

In più c’è da ricordare che sono inclusi nell’offerta tantissimi servizi utili come ad esempio il Chiama Ora, il Ti Ho Chiamato, l’hotspot, l’assistenza fai da te con uno specialista tramite applicazione o chat dedicata, numeri a sovrapprezzo bloccati e piano tariffario base.