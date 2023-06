Smart TV 4K da 43 pollici a 288 euro su Amazon, GRANDE OCCASIONE

Un esempio classico di offerte Amazon vantaggiosa può essere quello di una delle migliori smart TV in assoluto per via della sua qualità e del suo prezzo. Ad offrirla è Hisense, colosso che garantisce qualità da vendere grazie a specifiche di altissimo livello. Il prezzo è uno dei più bassi nell’ambito, per cui potrebbe essere ottimo approfittarne adesso.

Smart TV 4K da 43 pollici in offerta solo per oggi, ecco alcune delle sue caratteristiche

Nel caso in cui qualcuno dovesse essere alla ricerca di una nuova televisione per la propria casa, ce n’è una che non può non essere oggetto di valutazione. Si tratta della nuova Hisense 43A6FG, soluzione realizzata nel 2022 che offre tutte le migliori specifiche.

La smart TV è infatti dotata di una diagonale da 43 pollici e permette l’utilizzo delle ultime tecnologie tra cui il 4K e l’HDR. Permette anche l’utilizzo tramite gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. In più per quanto riguarda l’audio, gli utenti potranno affidarsi ad una potenza pari a 14 W, oltre che alla possibilità di collegarvi qualsiasi soundbar.

Il vero vantaggio però consiste nel prezzo, il quale è stato diminuito da Amazon del 12% rispetto al solito. Se prima la TV costava 329 €, oggi costa solo 288,99 € in offerta.

Per poterla acquistare adesso bisogna solo aggiungerla al carrello. Ci saranno due anni di garanzia, con il primo che sarà offerto dal marchio Hisense e il secondo direttamente da Amazon. Ricordiamo che l’azienda permette di avere anche 30 giorni per il reso gratuito.