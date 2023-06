Newmetab Tablet 10.1 Pollici ad un ottimo prezzo su Amazon

Se siete alla ricerca di un tablet abbastanza economico ma con delle prestazioni ottime, oggi abbiamo trovato il prodotto che fa per voi.

Parliamo del tablet marca Newmetab da 10 pollici, proposto su Amazon a soli 149.99 euro. Scopriamo un po’ le sue caratteristiche.

Tablet Newmetab da 10 pollici a 150 euro su Amazon

Il tablet 10 pollici è dotato di 6 GB di RAM, processore Octa-core da 2,0 Ghz e 128 GB di ROM, supporta la scheda TF per ottenere l’espansione della capacità, puoi essere libero di archiviare app, foto o video. Dotato anche di un vassoio per schede SIM di qualità superiore. E si può anche utilizzare il WiFi da solo per utilizzare il tablet. Il tablet può rimanere connesso per il lavoro o l’intrattenimento in qualsiasi momento.

Il tablet Newmetab P40 utilizza uno schermo in vetro curvo 2.5D. Il corpo semi-metallico con struttura leggera lo rende più confortevole, l’intero corpo è molto rotondo. Il tablet da 6GB di RAM è dotato di una fotocamera frontale da 8MP e di una fotocamera posteriore da 16MP per catturare i vostri momenti preziosi e condividerli con i vostri amici in conversazioni video. Il jack per cuffie da 3,5 mm consente di ricaricare o ascoltare musica senza interferenze.

Il tablet passa la certificazione Google GMS, è possibile scaricare il my Hubyoung, Facebook, Skype, NetFlix, YouTube e Twitter, Family Link, ecc. Il tablet supporta anche GPS, Glonass e altri sistemi di navigazione. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma per maggiori dettagli.