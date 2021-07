Huawei ha annunciato l’arrivo dei nuovi FreeBuds 4 con ricarica wireless insieme all’aggiornamento per AI Life. I nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore sono già disponibili sullo Store ufficiale con un’offerta speciale in occasione dell’estate.

Acquistando Huawei FreeBuds 4 Wireless, si riceverà un Mini Speaker dal valore di 159,00 euro. Inoltre, anticipando 10,00 euro, sarà possibile ottenere uno sconto sul prezzo finale di altri 30,00 euro. Dunque, per un totale di 129,00 euro è possibile ricevere entrambi i dispositivi.

Huawei AI Life rinnovato per dispositivi iOS

Come accennato prima, l’azienda ha confermato anche un nuovo aggiornamento per il servizio AI Life. Quest’app è la chiave per rendere l’esperienza utente ancor più intuitiva e smart. Gli utenti iOS possono utilizzare il Bluetooth per collegare il proprio smartphone con gli auricolari della serie FreeBuds tramite AI Life. L’app permette di eseguire varie operazioni: rilevamento della carica rimanente, controllo rapido delle impostazioni degli auricolari, controllo della cancellazione del rumore e la gestione del dispositivo in sé.

Funzionalità più intelligenti

Oltre alla versione wireless, è disponibile la variante FreeBuds 4i. Gli algoritmi avanzati a bassa latenza di questo dispositivo Huawei sono in grado di ridurre al minimo l’eventuale ritardo tra audio e video. Tale riduzione rende l’esperienza di gioco molto più fluida. Inoltre, l’azienda ha integrato dei sensori laterali che rilevano le abitudini di chi li indossa. L’obiettivo è migliorarne la sensibilità. Durante l’esecuzione del pairing con un dispositivo Huawei, FreeBuds 4i supporta il pairing in modalità Bluetooth. Gli utenti, infatti, possono connettersi direttamente tramite la finestra pop-up che compare sul display. Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i sono disponibili al prezzo consigliato di 89,00 euro sullo Store ufficiale e presso i migliori rivenditori. Ancora per poche ore (fino a mezzanotte) è anche possibile acquistarli con uno sconto di circa 20 euro.