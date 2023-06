Mail di avviso da parte di Intesa Sanpaolo: utenti colti di sopresa

Uno dei più grandi pericoli a cui ogni utente è connesso a internet deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti colpisce con cadenza decisamente regolare tutti gli utenti connessi al web attraverso numerosissime comunicazioni fraudolente utilizzate per estorcere dati con l’inganno.

Generalmente questi dati vengono trafugati attraverso delle mail o degli sms spacciati appositamente come comunicazioni da parte di enti autorevoli sfruttati indebitamente per conquistare la fiducia della vittima che così tenderà a fidarsi con maggiore leggerezza.

Generalmente il corpo testo di queste comunicazioni induce la vittima a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi per il proprio PC.

Phishing via mail

La nuova mail di fishing che sta colpendo gli italiani ribadisce tutti i concetti elencati sopra, quest’ultima spacciandosi a nome di Intesa San Paolo avvisa la vittima della necessità di attivare il nuovo sistema di sicurezza attraverso l’aggiornamento dei propri dati da dover effettuare presso un apposito link inserito più in basso, quest’ultimo rimanda però ad una falsa area clienti di Intesa all’interno della quale non appena digitate le vostre credenziali verrebbero ripetutamente copiate e inviate al creatore della truffa.

Onde evitare qualsiasi tipo di pericolo per i vostri dati e per il vostro conto corrente il consiglio da seguire è molto semplice, cestinate la mail non appena riconosciuta e ovviamente non cliccate sul link presente più in basso dal momento che rimanda alla pagina di phishing vera e propria e dunque pericolosa.