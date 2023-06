Radiazioni smartphone, quali sono i modelli più rischiosi

Contrariamente a quello che pensano in tanti, anche gli smartphone sono in grado di emettere delle radiazioni. Questo aspetto dovrebbe essere tenuto sotto controllo, o meglio gli utenti dovrebbero essere a conoscenza dei valori SAR riguardanti i loro dispositivi mobili.

Ovviamente bisogna anche contestualizzare la questione, visto che le radiazioni emesse dagli smartphone non possono essere di certo paragonabili ad altri dispositivi di portata molto più grande. È stato infatti appurato dagli studi scientifici che nessuno smartphone può condizionare il corpo umano dal punto di vista interno. Non potranno infatti avvenire delle modifiche tali da poter scaturire malattie di media o grave importanza.

La lista degli smartphone che emettono più radiazioni, ecco quali sono

Proprio qui in basso potete leggere i nomi degli smartphone che emettono più radiazioni tra quelli attualmente sul mercato. Ovviamente sono stati presi in considerazione alcuni dei dispositivi più innovativi, tra quelli più utilizzati. Da chiarire ovviamente che i valori che vedete non sono in grado di comportare problemi di alcun genere alla salute dell’uomo, tranne in alcuni casi improbabili e particolari. Non succederà infatti nulla di grave tranne nel caso in cui il pazzo di turno decida di legare con del nastro adesivo alla propria testa il proprio dispositivo mobile 24 ore su 24. Ecco intanto l’elenco: