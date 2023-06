WindTre Di Più FULL 5G è l’offerta che fa per te se desideri cambiare smartphone senza affrontare una spesa eccessiva. Acquistando una nuova SIM, con o senza portabilità del numero dal precedente operatore, WindTre ti permette di scegliere la sua incredibile offerta con minuti, SMS, tantissimi Giga e uno smartphone Samsung 5G incluso nel prezzo!

Offerta WindTre con smartphone incluso nel prezzo: scopri come attivarla!

L’attivazione dell’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay è rivolta indistintamente a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali hanno la possibilità di effettuare la prenotazione online o richiedere la SIM direttamente presso i punti vendita abilitati. La SIM necessita di una spesa di 10,00 euro ma non sarà richiesto alcun costo per l’attivazione dell’offerta.

I clienti dovranno sostenere soltanto una spesa mensile di 14,99 euro, indicando la modalità di pagamento tramite la quale effettuare il saldo durante l’acquisto della SIM. WindTre, infatti, propone la sua tariffa esclusivamente con servizio Easy Pay, che prevede l’addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto.

La spesa mensile permetterà poi di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Gli utenti interessati all’acquisto dello smartphone non dovranno aggiungere alcun costo mensile per ricevere un Samsung Galaxy A14 5G da 128 GB. Al momento dell’attivazione dell’offerta sarà possibile scegliere la colorazione del dispositivo, tra Black, Silver e Light Green. WindTre, inoltre, include nel prezzo tanti servizi utili, compreso Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento gratuitamente.