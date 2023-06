Acquistare uno smartphone a rate con WindTre può rivelarsi un’occasione decisamente imperdibile. Nelle ultime settimane il gestore ha pubblicizzato in modo particolare il suo nuovo servizio Reload exChange, che consente di ottenere un nuovo smartphone di ultima generazione ogni anno senza dover andare incontro ad alcuna spesa. I nuovi clienti hanno a disposizione numerosi smartphone tra i quali scegliere, compresi gli ultimi melafonini. WindTre, infatti, permette di acquistare un iPhone 14 Pro andando incontro a delle rate mensili che variano in base alla tariffa che si desidera affiancare al dispositivo.

WindTre: come ottenere un iPhone 14 Pro e cambiare smartphone ogni anno gratuitamente!

I nuovi clienti WindTre interessati all’acquisto di un iPhone 14 Pro hanno la possibilità di attivare svariate offerte e tra queste la WindTre Di Più FULL 5G Reload exChange.

L’offerta permette di ricevere ogni mese minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo dell’offerta WindTre ammonta a 14,99 euro al mese ma sarà necessario sostenere un’ulteriore spesa di 32,99 euro al mese per poter ottenere un iPhone 14 Pro da 128 GB. Ogni mese, dunque, WindTre addebiterà su carta di credito, conto corrente o carta conto, una spesa totale di 47,98 euro.

Gli interessati dovranno recarsi in negozio, richiedere la valutazione sul vecchio smartphone e procedere con l’acquisto della nuova SIM. Ogni 12 mesi avranno poi la possibilità di cambiare lo smartphone con un nuovo top di gamma.