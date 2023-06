Toy Story 5, Woody e Buzz Lightyear torneranno per una nuova avventura

Disney e Pixar hanno confermato che la saga di Toy Story potrà contare su un nuovo capitolo in arrivo. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali a riguardo, il quinto film dedicato alle avventure di Buzz Lightyear e Woody sta già facendo sognare gli appassionati.

L’annuncio di Toy Story 5 è stato piuttosto sorprendente, in quanto il quarto capitolo sembrava aver concluso la storia dei giocattoli parlanti. Tuttavia, le parole di Pete Docter, direttore creativo di Pixar, lasciano pochi dubbi.

Durante una intervista pubblicata da Variety, Docter ha confermato un aspetto che gli appassionati apprezzeranno certamente. I protagonisti della saga saranno presenti anche in questo film d’animazione.

Toy Story 5 è stato annunciato da Disney e Pixar e permetterà di scoprire le nuove avventure della banda di giocattoli più amata del cinema

Come rivelato dalle parole del direttore: “Abbiamo un altro Toy Story, quindi Woody e Buzz sono di nuovo qui. Inoltre abbiamo in mente alcuni altri progetti, ma è sempre una questione di equilibrio“. Purtroppo, Docter non si è sbilanciato oltre e non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla produzione del film d’animazione.

Diventa difficile immaginare anche una possibile data di uscita per la pellicola. Disney ha confermato di aver programmato alcune date per rilasciare nuovi film Pixar ancora senza titolo a partire dal prossimo anno.

Le date indicate agli azionisti sono il: 13 giugno 2025, 6 marzo 2026 e 19 giugno 2026. Considerando le tempistiche di produzione, tutte e tre le date potrebbero essere plausibili per far uscire Toy Story 5 nelle sale di tutto il mondo. Non resta che attendere maggiori dettagli per scoprire qualche novità sul nuovo film d’animazione Pixar.