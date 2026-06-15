WhatsApp Web, arrivano chiamate e videochiamate di gruppo fino a 32 persone

Le chiamate e videochiamate di gruppo arrivano finalmente anche su WhatsApp Web, e questa volta la novità riguarda proprio le chat con più partecipanti. Dopo aver portato il supporto alle conversazioni individuali a inizio anno, Meta ha deciso di allargare il campo. Il rollout è già partito, anche se per ora tocca solo a una piccola fetta di utenti, quelli che partecipano ai test della fase beta. Più avanti, come al solito, la funzione verrà estesa a tutti.

Come funziona la novità sul browser

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Aprendo una chat di gruppo compare un messaggio che avvisa dell’arrivo della funzione. A quel punto si possono organizzare riunioni virtuali fino a 32 persone, con tanto di condivisione dello schermo. La privacy non viene sacrificata, perché tutto resta protetto dalla crittografia end to end, esattamente come accade sulle versioni mobile dell’app.

Le prove sono state fatte su un PC con Windows 11 25H2, e va detto che la procedura è davvero alla portata di chiunque. Per partecipare alle chiamate da browser bastano una webcam e un microfono, interni o esterni che siano, non cambia nulla. Per avviare una sessione si preme il pulsante dedicato e si sceglie se restare solo in audio oppure attivare anche il video. C’è poi la possibilità di generare un link da condividere, valido per 30 giorni, attraverso cui chiunque può unirsi alla conversazione. Tra le opzioni a disposizione spunta anche quella per attivare una sala d’attesa, utile per gestire gli ingressi.

Perché interessa soprattutto gli utenti Linux

Questa apertura potrebbe far felici in particolare chi usa Linux, visto che Meta ancora oggi non offre un vero client dedicato a quel sistema. E a dire il vero la situazione non è rosea nemmeno su Windows, dove dallo scorso anno il software è tornato a essere poco più di una Web App travestita da applicazione nativa, con conseguenze pesanti su prestazioni e consumo di risorse.

Il bello è che per accedere alla versione beta di WhatsApp Web non serve scaricare nulla di aggiuntivo. Tutto gira dentro al browser, all’indirizzo web.whatsapp.com, senza alcun client da installare. Per provarla basta aprire le impostazioni premendo sulla foto profilo, scegliere la voce “Assistenza e feedback” e infine attivare l’opzione “Usa la versione beta”. In molti casi è sufficiente un semplice riavvio per veder comparire il messaggio che annuncia la disponibilità delle chiamate e videochiamate di gruppo.