Martedì scorso è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento da parte di Microsoft per quanto riguarda Windows 11. Oltre ad alcune novità che sono state introdotte, gli utenti avrebbero rilevato anche qualche problema relativo alla compatibilità tra due pilastri del sistema operativo.

Google Chrome e Malwarbytes si ritroverebbero al centro della discussione: gli utenti hanno segnalato che, dopo aver completato l’aggiornamento, non riescono ad utilizzare il famoso browser web.

Malwarebytes blocca Google Chrome dopo l’ultimo aggiornamento ma solo su Windows 11

L’ultimo update introdotto da Windows 11, con la versione KB5027231, avrebbe portato qualche piccolo problema. Secondo quanto descritto, dopo l’ultimo aggiornamento di giugno 2023, Chrome non verrebbe più visualizzatononostante la presenza all’interno del task manager. Inoltre in alcuni casi risulterebbe impossibile avviare il browser.

A segnalarlo all’interno di un forum è stato un utente che ha trovato riscontro in tante altre esperienze praticamente uguali. Sono infatti centinaia di utenti che, avendo ravvisato la stessa problematica all’interno di Windows 11, avrebbero inoltrato la loro segnalazione.

Stando a quanto riportato da altri user, lo stesso problema non sarebbe presente all’interno di Windows 10.

La strada verso la risoluzione del malfunzionamento potrebbe essere però molto più rapida del previsto. Gli addetti ai lavori di Malwarebytes avrebbero infatti riconosciuto la problematica, dichiarando di essere già alla ricerca di una soluzione.

Come risolvere il problema autonomamente

All’interno dei forum in cui è stata segnalata la situazione, alcuni utenti avrebbero fornito delle soluzioni alternative. In primo luogo potrebbe essere utile impostare Chrome come browser predefinito, entrando quindi nelle impostazioni e rimuovendo Microsoft Edge.

La seconda soluzione consiste invece nell’aprire Malwarebytes e disattivare la protezione di Chrome. Gli utenti hanno fatto presente che potrebbe essere necessario disattivare la voce “Protezione dagli exploit” nel caso in cui le altre soluzioni non dovessero andare a buon fine. Nel frattempo si attende un aggiornamento ufficiale da parte di Malwarebytes