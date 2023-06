Kena Mobile, offerta da 130GB al mese con pochi euro! Scopri come

Ce ne sono talmente tanti di gestori ad offrire promozioni mobili eccezionali dal punto di vista del prezzo e dei contenuti, che risulta davvero complicato prendere una decisione. Kena Mobile è uno di questi provider, soprattutto da quando ha deciso di adeguarsi alle offerte lanciate dalla concorrenza.

Il famoso gestore virtuale sta infatti da tempo portando avanti la sua campagna per aumentare il numero di utenti. A quanto pare i risultati sono più che positivi, tutto merito dell’ultima offerta che anche in TV sta riscuotendo un gran successo con l’ultima pubblicità. Insomma, se volete quantità, qualità e convenienza non potete che valutarla attentamente.

Kena Mobile: 130 giga al mese con un’offerta che costa solo 6,99 € per sempre

All’interno delle offerte migliori in assoluto per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, gli utenti potranno trovare davvero di tutto. Ricordiamo infatti che Kena Mobile tende a offrire tanti contenuti per un prezzo estremamente basso, il tutto misto a tanta qualità.

La promo che tutti ormai conoscono prende il nome di STAR, soluzione a tutti gli effetti vantaggiosa se si valutano svariati aspetti. Non mancano di certo i contenuti al suo interno visto che permette di avere minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti insieme a 130 giga per navigare sul web in 4G. Ciò che non manca è anche la convenienza, visto il prezzo mensile che corrisponde a 6,99 € al mese per sempre. In più Kena Mobile consente agli utenti di avere anche 50 giga in più scegliendo la soluzione Ricarica Automatica, la quale è disponibile tramite il sito ufficiale.