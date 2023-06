Kena Mobile e la sfida con Iliad, 130GB della nuova STAR contro la Flash 200

In passato tutti gli utenti che cercavano di cambiare gestore, valutavano dei criteri definiti come imprescindibili. Il primo è sicuramente quello da attribuire al costo mensile della promozione mobile, il secondo riguarda i contenuti offerti e il terzo la qualità della rete mobile. Kena Mobile è un gestore virtuale che rispetta tutte queste prerogative, offrendo però il 4G.

Alla luce di quest’ultimo parametro, bisogna fare una riflessione lucida e ragionata: richiedere obbligatoriamente il 5G risulta inutile, almeno sul territorio italiano. Non c’è poi così tanta differenza con il 4G, tranne nel caso in cui non si viva in città molto grandi come Roma, Milano, Torino o Napoli. A tal proposito sono sempre di più le persone che propendono per un gestore virtuale. Uno dei nomi più altisonanti di questo mese di giugno è dunque proprio quello di Kena Mobile, azienda che è in grado di offrire tanto a prezzi bassissimi.

Kena Mobile: ci sono 130 giga in 4G con minuti senza limiti, ecco tutte le informazioni

Non tutti conoscevano l’offerta che al momento Kena Mobile riserva agli utenti provenienti da Iliad, Tiscali, Poste Mobile, Lyca Mobile, CoopVoce e Fastweb. Si tratta della nuova STAR, promozione che vanta al suo interno i migliori contenuti per un prezzo estremamente basso.

Kena infatti predispone all’interno dell’offerta minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili in Italia, 1000 messaggi verso tutti e 130 giga per la navigazione in internet in 4G. Il prezzo mensile è forse il migliore di tutti, considerando che l’attivazione e la scheda sono gratis: si tratta di soli 6,99 € al mese per sempre.