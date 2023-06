SIM Clonate: un pericolo in agguato! Ecco come riconoscere le truffe e proteggere i tuoi dati

La SIM del cellulare è una smart card che, inserita all’interno del telefono, consente l’archiviazione dei dati e fornisce un numero di telefono univoco ed identificativo del nostro dispositivo.

Come risaputo, lo sviluppo continuo delle tecnologie e delle funzionalità ad esse collegate, ha cambiato nettamente il modo in cui gli uomini comunicano tra di loro e, soprattutto, la possibilità di applicare tali tecnologie in ogni aspetto della propria vita, personale e/o professionale.

Tuttavia, l’avanzamento tecnologico non conduce solo ad aspetti positivi, al contrario, esso infatti offre, a coloro che si guadagnano da vivere ingannando le altre persone, nuove opportunità di truffa.

Tra le truffe più comuni registrate nell’ultimo periodo vi è la clonazione della propria Sim dati.

SIM clonate, come riconoscerle

Se un truffatore clona una SIM, ha la possibilità di accedere a tutte le informazioni contenute all’interno del dispositivo cui essa è associata e, a fatti svolti, identificare il colpevole diventa una sfida davvero complessa.

Per questo motivo, forniremo una serie di informazioni utili per aiutarvi a comprendere e riconoscere se la vostra SIM dati sia stata clonata.

Un aumento dell’utilizzo del traffico dati;

Se si nota un insolito aumento dell’utilizzo del traffico dati che non risulta essere conforme con le reali attività svolte, può essere un chiaro indizio che la tua SIM sia stata clonata.

E’ possibile inoltre che, il truffatore in questione, stia utilizzando i dati in essa contenute per accedere alle tue piattaforme Social o ad altre informazioni sensibili;

Curiosi messaggi di testo ricevuti;

Spesso è possibile ricevere SMS in cui si richiedono esplicite informazioni circa i nostri dati sensibili, quali password o conti di carte di credito. È importante prestare particolare attenzione a questo tipo di messaggi, e ai link ad essi associati.

Infatti, è sempre consigliabile non cliccare mai, né rispondere a messaggi di questo tipo e di cui non si conosce la fonte. Tutto ciò potrebbe indicare l’attività di un truffatore che, una volta clonata la carta, cerca di reperire le tue informazioni personali;

Strane attività legate alle chiamate;

Nel caso in cui si ricevano chiamate da numeri sconosciuti, se cade spesso la linea o altri tipi di interruzione.

Anche questo può essere un segno che la tua SIM sia stata clonata.

Inoltre, nel peggiore dei casi, il truffatore potrà utilizzare la tua carta per effettuare chiamate ad alto costo, con conseguente aumento dei costi dei tuoi consumi.

Mancata ricezione di chiamate o messaggi;

Altro segno indicativo che una SIM possa essere stata clonata, in quanto non è possibile un utilizzo contemporaneo della stessa carta, quindi quando una viene utilizzata, l’altra si disattiva. Di conseguenza non si ricevono più né messaggi né chiamate.

Tuttavia, non vogliamo generare troppi allarmismi inutili.

Nel caso in cui capiti di notare attività curiose sulla propria scheda SIM, si consiglia di contattare il proprio gestore di rete.

In questo modo si potranno ricevere informazioni più dettagliate circa l’attività della SIM e monitorare eventuali aumenti della bolletta telefonica.

In ogni caso, è sempre consigliabile migliorare il livello di sicurezza del proprio dispositivo. Si possono impostare password più complesse o il riconoscimento a due fattori.