Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, arriva la certificazione FCC

Nel settore dei tablet, il colosso sudcoreano Samsung è uno dei più apprezzati. Nel corso degli anni, infatti l’azienda si è distinta per la sua straordinaria proposta. Nel corso delle prossime settimane, sarà annunciata la nuova serie top di gamma di tablet a marchio Samsung. Tra questi, ci sarà anche il modello super prestante Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Quest’ultimo sembra che arriverà a breve, dato che ha da poco ricevuto l’importante certificazione FCC.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il nuovo tablet riceve anche la certificazione FCC

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi tablet del colosso sudcoreano Samsung ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e l’arrivo della certificazione in questione lascia intendere che il debutto ufficiale sia pressoché imminente. Il tablet è stato registrato dalla FCC con il numero di modello SM-X910.

Questo sarà il modello più prestante e sensazionale di questa nuova serie di tablet del colosso sudcoreano. Come da tradizione, non mancherà il supporto al fantastico pennino si Samsung, ovvero la S Pen. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra avrà una costruzione impeccabile, con uno spessore di appena 5.5 mm e con un ampio display con una diagonale da addirittura 14.5 pollici. All’interno del display sarà inoltre integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Il tablet potrà inoltre vantare la presenza di due sensori fotografici posteriori da 13 e 2 MP e un sensore fotografico anteriore da 12 MP.