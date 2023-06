Fastweb Mobile cerca in tutti i modi di acquisire una nuova clientela, con il lancio di una promozione davvero molto speciale, arricchita da un prezzo decisamente basso, poiché costa solamente 7,95€ al mese, risultando altresì accessibile da un qualsiasi utente.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in quest’occasione gli utenti si ritrovano a poter richiedere una promo disponibile praticamente ovunque in Italia, senza limitazioni e vincoli relativi alla provenienza da uno specifico operatore telefonico. La richiesta di attivazione può essere presentata da chiunque, con costi iniziali praticamente azzerati (non è previsto un costo di attivazione, né di spedizione della SIM).

Fastweb Mobile, nuove offerte dai prezzi sempre più bassi

Occasione imperdibile da Fastweb Mobile, in questi giorni è stata attivata una promozione molto interessante, che prevede prima di tutto un costo fisso di soli 7,95 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile collegata (senza vincoli contrattuali di durata).

Il bundle messo effettivamente a disposizione dell’utente finale è decisamente ampio, poichè permette difatti di accedere a ben 100 giga di internet alla massima velocità di navigazione, con minuti illimitati che potranno essere utilizzati verso chiunque in Italia.

Il plus della promozione è sicuramente rappresentato dalla possibilità di godere della navigazione in 5G, ricordiamo infatti che non presenta un costo accessorio, né comunque limitazioni come per gli altri mvno.