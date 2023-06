CoopVoce, EVO 150 contro Iliad a soli 8 euro al mese per sempre

Da quando sono arrivate di nuovo le promo della linea EVO, CoopVoce ha stabilito nuovi record per quanto concerne i suoi utenti. Mai prima d’ora infatti il famoso provider virtuale era riuscito ad accogliere così tanti nuovi clienti, i quali si ritrovano ad avere un’offerta estremamente vantaggiosa sia per i contenuti che per il prezzo. Più persone inoltre riferiscono di aver trovato la pace dei sensi con questo provider, visto che mai nessuno di loro ha riscontrato brutte sorprese dopo la sottoscrizione.

CoopVoce: le due EVO 30 e 150 hanno tutto al loro interno, ecco i prezzi mensili che durano per sempre

Effettivamente la grande affidabilità di CoopVoce corrisponde ad uno dei suoi principali punti di forza e questo è ormai noto. Al momento però sul sito ufficiale c’è qualcosa che attira molto di più l’attenzione rispetto all’affidabilità del provider, ovvero due offerte mobili che tutti in realtà potrebbero già conoscere. Secondo quanto riportato infatti sono ancora disponibili per essere sottoscritte le due EVO.

La prima, la EVO 30, è quella più economica che nasconde al suo interno un buon numero di contenuti. Si parla infatti di una promozione mobile che cosa 6,90 € al mese per sempre con minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 30 giga per navigare in 4G.

Se volete di più e non vi accontentate dell’offerta precedente, ecco che arriva in vostro soccorso la EVO 150 di CoopVoce. L’offerta in questione risulta davvero fondamentale per coloro che vogliono avere tutto ciò che serve ogni mese. Ci sono al suo interno, anche in questo caso, minuti senza limiti verso tutti i provider, 1000 messaggi da inviare a chiunque ma soprattutto 150 giga per la navigazione sul web. Il prezzo è di 8,90 € al mese per sempre.