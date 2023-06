ASUS presenterà virtualmente il nuovo Zenfone 10, ecco la data

Dopo le tante indiscrezioni che hanno interessato il nuovo e prossimo dispositivo, sembra che sia arrivato l’annuncio ufficiale. Secondo quanto riportato dalle principali fonti dell’azienda, sarebbe ora ufficiale la data del nuovo evento di lancio virtuale che riguarderà il prossimo top di gamma Zenfone 10 di ASUS.

Gli utenti dovranno attendere il prossimo 29 giugno 2023, quando alle ore 15:00 ora italiana il nuovo evento mostrerà a tutti il nuovo e potentissimo dispositivo, il quale riuscirà a riunire tra le sue caratteristiche tutto ciò che di meglio ci si aspetta. Ovviamente il nuovissimo Zenfone 10 farà della sua caratteristica principale la grande compattezza, ma sarà migliorato anche il sistema riguardante le fotocamere. Ci saranno delle nuove funzionalità e i miglioramenti lato software non passeranno inosservati. Asus promette inoltre una grande esperienza che sarà ricca di funzioni e soprattutto molto più smart, oltre al sistema di fotocamere che sarà eccezionale. Non mancheranno poi le sorprese.

ASUS presenterà il suo nuovo Zenfone 10 il prossimo 29 giugno alle ore 15:00

Tra le principali caratteristiche del nuovo Zenfone 10 di ASUS, ci sarà certamente l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2. Le prestazioni aumenteranno in maniera significativa, così come l’efficienza.

Anche dal punto di vista fotografico questo nuovo smartphone avrà grandi miglioramenti, con foto e video che saranno straordinari in qualsiasi condizione e in qualsiasi ambiente. Il dispositivo sfrutterà poi anche l’intelligenza artificiale, proprio per migliorare l’esperienza utente portandola a livelli fino ad ora inesplorati.

Rinnoviamo dunque l’appuntamento, il quale è stato comunicato ufficialmente da ASUS per il prossimo 29 giugno 2023. Per seguire la presentazione in diretta, dovrete utilizzare questo collegamento.