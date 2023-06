Asus Zenfone 10, svelata la data del debutto ufficiale

Il noto produttore Asus si appresta a svelare ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone compatto. Si tratta del prossimo Asus Zenfone 10. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha postato in rete numerose immagini teaser ed ha rivelato la data della presentazione ufficiale.

Asus Zenfone 10, l’azienda ha rivelato la data della presentazione ufficiale

In queste ultime ore l’azienda la nota azienda Asus ha pubblicato numerose immagini teaser del suo prossimo smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Asus Zenfone 10 e ora sappiamo quando sarà presentato ufficialmente.

Stando ai teaser, l’azienda annuncerà ufficialmente il suo nuovo smartphone fra poche settimane, ovvero il prossimo 29 giugno 2023. “All on Hand” è il motto dell’azienda nel teaser, ovvero tutto in una mano. Questo lascia dunque intendere che anche questo smartphone a marchio Asus si distinguerà da tutti gli altri top di gamma per le sue dimensioni compatte.

Il nuovo Asus Zenfone 10 avrà infatti sul fronte un display con una diagonale da 5.8 pollici. In alto a sinistra sarà collocato un foro dove sarà alloggiata la fotocamera anteriore. Dalle immagini teaser è poi possibile notare come le cornici attorno allo schermo siano quasi simmetriche tra loro. Lo smartphone potrà inoltre contare sulla presenza del potente processore Snapdragon 8 Gen 2 e sarà anche presente il supporto alla ricarica wireless. Osservando il colore predominante nei teaser, immaginiamo poi che sarà disponibile nell’inedita colorazione green.

Insomma, Asus si appresta dunque a fare il bis di successo con questo nuovo smartphone compatto, proprio come il precedente modello Asus Zenfone 9.