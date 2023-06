Le offerte di Lidl sono tra le migliori del momento, gli utenti possono indubbiamente approfittare di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, e la possibilità comunque di mettere le mani su alcuni ottimi prodotti di tecnologia, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

L’unico limite delle promozioni di casa Lidl, risiede più che altro nella disponibilità degli sconti solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che per gli acquisti sarà necessario recarsi personalmente, e che le scorte potrebbero risultare limitate, per questo motivo raccomandiamo come al solito di velocizzare al massimo la scelta.

Lidl, che occasioni nel volantino di oggi

Il volantino di casa Lidl prosegue fino a Domenica, mettendo a disposizione dei vari utenti un risparmio più unico che raro. In questi giorni è possibile acquistare la nuova collezione di prodotti per il wellness firmata Rita Ora, con prezzi che non superano i 29 euro, e mettono a disposizione, multistyler, spazzole rotanti, liscianti, asciugacapelli e similari.

L’attenzione al proprio viso è estesa anche dalla presenza del dispositivo per la rimozione dei punti neri e la pulizia dei pori, che risulta essere acquistabile ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto: costa solamente 12,99 euro.

Il volantino Lidl è questo ed altro ancora, come al solito raccomandiamo la visione delle pagine sottostanti, ricordando comunque che sono attivi gli sconti solo in negozio, con scorte limitate, e per poco tempo a disposizione.