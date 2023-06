L’operatore telefonico Tiscali ha da poco decido di lanciare ufficialmente una nuova offerta. In particolare, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Tiscali Smart Rock 100. Quest’ultima è stata resa disponibile in occasione dell’evento Rock in Roma 2023 ed arriva ad includere ben 100 GB di traffico dati.

Tiscali rende disponibile la nuova offerta Tiscali Smart Rock 100

Tiscali Smart Rock 100 è una delle ultime offerte di rete mobile rese disponibili dal noto operatore telefonico Tiscali. Come già accennato in apertura, l’operatore l’ha resa disponibile in occasione dell’evento Rock in Roma 2023. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, l’operatore sarà Official Partner dell’evento.

Durante questo evento che si terrà fra poche settimane, si esibiranno numerosi cantanti italiani. Lorenzo Senna, ovvero il direttore commerciale di Tiscali, ha così commentato: “Essere Official Partner di una manifestazione musicale di primissimo piano come Rock In Roma ci entusiasma molto. Dopo aver partecipato ai Rockol Awards lo scorso dicembre e aver dato accesso in anteprima ai nostri clienti alla prevendita per il concerto dei Red Hot Chili Peppers che si terrà a luglio, confermiamo che Tiscali è vicina al rock e ai suoi fan. Con loro condividiamo lo spirito libero, nonché la voglia di essere alternativi ai cliché consolidati e pertanto a volte anche controcorrente.”

Si tratta dunque di un evento importante e l’operatore ha deciso di celebrarlo con la nuova offerta. Ricordiamo che Tiscali Smart Rock 100 include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese.