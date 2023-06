L’azienda votata alla cybersecurity, Bitdefender, ha recentemente lanciato un allarme in merito alle app presenti nel Play Store, è stato infatti scoperto che decine di migliaia di applicazioni presenti nello store Android sono arricchite con adware appositi per diffondere pubblicità aggressive e monetizzabili.

Nel dettaglio tramite i propri sistemi di analisi avanzata, l’azienda ha rilevato malwares appositi per adempiere alla funzione di adware inseriti segretamente da parte di autori terzi all’interno delle app, le quali hanno iniziato a visualizzare pubblicità aggressive all’interno dei vari menù monetizzabili, dunque per un guadagno corposo e costante.

La preoccupazione è che un giorno, questi elementi poco raccomandabili, possano interessarsi a dettagli più stuzzicanti, ovvero ad esempio i dati bancari, iniziando magari la diffusione di trojan bancari su larga scala con danni decisamente importanti per tutti gli utenti.

Numeri alti, troppo alti

Basandoci sulle stime di Bitdefender, sembrerebbe che il numero di app infette da questo adware sia addirittura superiore a 60.000, con la paura che possano essercene molte di più, nel caso abbiate il dubbio, per riconoscere un’app malware infetta, tenete conto che spesso quest’ultima si pone come imitazione di app molto famose però a pagamento, una volta installata vi chiederà permessi profondi per il vostro device ed inizierà poi a mostrare pubblicità di vario tipo ad ogni singola azione compiuta in app.

Per quanto riguarda il malware individuato da Bitdefender, per riconoscerlo vi basterà prestare attenzione ad un dettaglio unico, una volta installata l’app infetta, il dispositivo mostrerà un messaggio di errore che avvisa l’utente che l’app non è disponibile nel proprio paese e richiederà di disinstallarla, nonostante la conferma, l’app resterà sul dispositivo senza nome né icona.