1Mobile, 16 anni di innovazione e successo nel mondo delle telecomunicazioni

Ieri, 7 giugno 2023, è stato il 16° anniversario di 1Mobile, operatore virtuale, dal suo lancio sul mercato italiano con il marchio Carrefour. Grazie al rapporto con l’importante azienda di vendita al dettaglio Carrefour, 1Mobile è entrata nel panorama delle telecomunicazioni nel 2007 come Carrefour UNO Mobile. 1Mobile ha fatto molta strada come uno dei pionieri del settore dei provider di telefonia virtuale in Italia. Nel 2012, l’azienda ha scelto di mettersi in proprio e si è rilanciata come 1Mobile.

Inizialmente, 1Mobile si è concentrata sulle popolazioni immigrate in Italia, offrendo tariffe di chiamata internazionali ridotte. Tuttavia, negli ultimi anni, l’operatore virtuale ha ampliato le sue offerte per servire un più ampio spettro di clienti, proponendo pacchetti di minuti, SMS e dati per soddisfare diverse esigenze.

1Mobile è uno degli operatori mobile di successo

Mentre in precedenza l’operatore dipendeva dalla rete 3G, l’accesso alla rete 4G LTE di Vodafone è stato formalmente lanciato il 17 settembre 2018. Questo aggiornamento ha fornito una maggiore velocità di navigazione sia ai nuovi utenti che a quelli attuali, con velocità di download fino a 60 Mbps e velocità di upload fino a 30 Mbps.

Inoltre, il 27 ottobre 2020, 1Mobile ha lanciato la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che consente agli abbonati di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete 4G. Questa funzione è stata offerta per la prima volta ai nuovi utenti e successivamente è stata resa disponibile ai clienti attuali che hanno attivato il proprio account prima del 27 ottobre 2020.

1Mobile ha lanciato un’operazione di rebranding nel marzo 2023, pubblicando un nuovo sito web con un’estetica migliorata e un logo leggermente modificato. L’operatore virtuale ha anche aggiornato la sua applicazione mobile, adeguandone la grafica alla nuova pagina web e aggiungendo ulteriori funzionalità, tra cui il riconoscimento video per l’attivazione online della carta SIM.

In un’intervista rilasciata a MondoMobileWeb, l’amministratore delegato Antonio Cortina ha sottolineato il desiderio di sostenere la costante espansione della base clienti di 1Mobile, ponendo l’accento sulla fedeltà dei clienti. Ha inoltre sottolineato il proseguimento delle conversazioni con l’operatore di rete Vodafone, sottolineando la necessità di accedere alla rete 5G e l’esplorazione di possibili nuovi servizi e tecnologie.

Nel momento in cui 1Mobile celebra il suo 16° anniversario, l’operatore si augura una maggiore crescita, una migliore esperienza per i clienti e l’adozione di tecnologie all’avanguardia per rimanere all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni.