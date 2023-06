WhatsApp, potete essere invisibili con un trucco gratis

Oltre ad aver preso nota dei tanti nuovi aggiornamenti che stanno per arrivare con lo scopo di rendere WhatsApp l’applicazione perfetta, gli utenti possono avere molto altro a disposizione. Talvolta serve spingere lo sguardo oltre l’orizzonte, non relegandolo solo ed esclusivamente alle funzioni di cui dispone la piattaforma ufficiale. Ci sono infatti delle applicazioni di terze parti che possono risultare estremamente interessanti per quello che offrono. Bisogna precisare però una cosa: tale possibilità è disponibile solo per gli utenti Android, gli unici a poter scaricare sui loro dispositivi applicazioni esterne in formato APK.

Ce ne sono davvero tante di funzionalità extra rispetto a quelle che offre WhatsApp, ma questa potrebbe tornare realmente utile in ogni momento. Avete mai avuto la voglia di risultare invisibili proprio per non far vedere a qualcuno che siete online? Certamente sì, forse più di una volta.

WhatsApp, come funziona il trucco per essere invisibili in ogni momento leggendo comunque tutto quel che arriva

Ecco che arriva in vostro aiuto un’applicazione esterna al Play Store di Google che prende il nome di Unseen. Questa nuova app permetterà a tutti di leggere ugualmente i messaggi in arrivo su WhatsApp, pur non risultando mai online. Ma come può accadere una cosa del genere? Il tutto è molto semplice, visto che Unseen intercetterà i messaggi in arrivo e permetterà agli utenti di leggerli esternamente.

In questo modo il vostro stato risulterà sempre offline ma soprattutto non avrete mai il vostro ultimo accesso aggiornato. Sarete dei fantasmi, proprio come desideravate.