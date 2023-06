WhatsApp rivoluziona le emoji, una nuova esperienza di chat è in arrivo

WhatsApp sta lavorando per migliorare la sua tastiera di emoji al fine di offrire agli utenti un’esperienza di chat più confortevole ed espressiva. La mancanza di emozioni sfumate nei messaggi di testo è stata a lungo fonte di preoccupazione, ma le emoji hanno contribuito a colmare questo divario consentendo agli utenti di comunicare tono e scopo. Riconoscendo l’importanza di scegliere l’emoji appropriata, WhatsApp sta riprogettando la sua tastiera di emoji per rendere il processo più semplice per la sua enorme base di utenti.

La tastiera emoji rinnovata, mostrata per la prima volta ad aprile, presenta una grande capsula in alto separata in tre schede: emoji, GIF e adesivi. L’obiettivo di questo layout è quello di consentire agli utenti di passare rapidamente da un tipo di espressione visiva all’altro. Tuttavia, all’epoca mancava una barra delle categorie di emoji, probabilmente perché la tastiera non era ancora pronta per il beta testing pubblico.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Secondo WABetaInfo, la tastiera emoji è ancora in fase di sviluppo nella versione 2.23.9.2 di WhatsApp, disponibile per il download dal Google Play Store. Mentre il nuovo layout della tastiera non è ancora disponibile per i beta tester, il ritorno della casella di selezione delle categorie di emoji indica che il lavoro è stato fatto. La barra delle categorie di emoji sarà posizionata nella parte inferiore del layout rivisto, assicurando che gli utenti possano scoprire semplicemente l’emoji necessaria senza perdere minuti preziosi a navigare tra le varie possibilità.

La ricomparsa della barra delle categorie di emoji era attesa, dato il suo ruolo nella selezione delle emoji. Quando è stata mostrata per la prima volta ad aprile, la funzione era probabilmente ancora in fase di lavorazione. La tastiera, invece, sembra essere in fase di completamento e sarà presto accessibile a un gruppo più ampio di beta tester. Il rilascio stabile è attualmente previsto per la fine dell’anno. Inoltre, WhatsApp sta studiando l’inserimento di nuove emoji animate, che migliorerebbero la capacità di comunicare efficacemente emozioni e pensieri.

Con questi aggiornamenti, WhatsApp spera di consentire ai suoi utenti di comunicare in modo più fluido ed espressivo utilizzando le emoji. I prossimi aggiornamenti della tastiera emoji, tra cui il ripristino della barra delle categorie e forse dei simboli animati, promettono di approfondire le discussioni e di rendere le chat di WhatsApp ancora più divertenti e coinvolgenti.