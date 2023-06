La notizia è davvero impressionante: ChatGPT, intelligenza artificiale che non ha ormai bisogno di alcuna presentazione, è stato in grado di risolvere l’esame di maturità in Olanda con un voto di 9,8.

A condurre l’esperimento è stato Marc Van Oostendorp, professore di Rotterdam in servizio presso la Radboud University. I risultati dell’esame svolto proprio dall’intelligenza artificiale sono stati pubblicati ufficialmente all’interno di una rivista sul web. Si tratta di quella relativa alla linguistica, letteratura e competenza linguistica olandesi Neerlandistiek. Queste le parole del ricercatore:

“Credo che un anno fa nessuno avrebbe pensato che ci sarebbe stato un computer in grado di sostenere l’esame finale delle superiori, siamo davvero entrati in una nuova era. Alcuni si sono chiesti perché parlassi della versione accessibile gratuita di chatGPT invece di quella a pagamento, che è migliore. Ho voluto solo testare quante risposte gratuite puoi ora ottenere con un software accessibile, ma Jos Mulder ha eseguito i test per me attraverso la nuova versione e in effetti il risultato è maggiore. Invece di 33 punti su 60, la nuova versione supera facilmente l’esame, con 50 punti su 60″.

ChatGPT: ecco come riesce a risolvere gli esami

Ma come ci è riuscito il noto chatbot di OpenAI a risolvere i quesiti che gli sono stati posti? Secondo Oostendorp la risposta è molto più semplice di quel che si crede. Se ChatGPT è in grado di trovare le risposte alle domande che gli vengono poste dagli utenti, non ci sarebbe motivo per cui non dovrebbe essere in grado anche di valutarle.

Adesso l’obiettivo è guardare al futuro, con il ricercatore che parla di una possibile risorsa. ChatGPT potrebbe infatti essere in grado di creare gli esami da solo, con ogni studente che potrà quindi sostenere un test a propria misura in un qualsiasi momento.

L’unico aspetto dove l’intelligenza artificiale avrebbe fallito, sarebbe l’esame dell’MBO, ovvero la maturità delle scuole professionali. ChatGPT infatti non è in grado di sapere come si fanno le cose in maniera pratica.