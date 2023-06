GTA Online, svelati tutti i dettagli sul nuovo DLC gratuito San Andreas Mercenaries

Gli aggiornamenti costanti di GTA Online da parte di Rockstar Games hanno reso il titolo multiplayer online un mondo a se stante. I giocatori possono divertirsi insieme ai propri amici in sfide sempre nuove e missioni uniche e avvincenti.

In queste ore, gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo di un nuovo DLC totalmente gratuto per GTA Online. Il contenuto aggiuntivo si chiamerà San Andreas Mercenaries e permetterà di portare maggiore caos e distruzione per le strade di Los Santos.

I giocatori potranno interpretare uno dei mercenari della Merryweather Security e avviare una serie di attività ad alto rischio ma dalle alte ricompense. Insieme ad una squadra di piloti d’élite ed ex militari, sarà possibile completare le missioni della milizia privata più potente di San Andreas.

Con GTA Online: San Andreas Mercenaries, si andranno ad affrontare situazioni sempre diverse, che si svolgeranno tra le strade, le acque e i cieli di Los Santos. Il nuovo contatto che affiderà le missioni è Charlie e sarà possibile utilizzare il Mammoth Avenger come un centro di comando aereo grazie al nuovo terminale operativo e alle armi potenziate.

L’appuntamento con il nuovo DLC è fissato per il 13 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L’aggiornamento, inoltre, introdurrà una serie di miglioramenti al gameplay che Rockstar Games ha raccolto dalla community. Per esempio, sarà possibile riscattare tutti i veicoli distrutti con un’unica chiamata alle Assicurazioni Mors Mutual. I giocatori potranno anche configurare un tasto alternativo per lo scatto o personalizzare le descrizioni dei garage per localizzare rapidamente i propri mezzi preferiti.