Microsoft, molti servizi tra cui Outlook, Office e Teams sono down

Gli utenti stanno segnalando alcuni problemi con i servizi Microsoft. In particolare, il client di posta elettronica Outlook sembra essere irraggiungibile dagli utenti e questa situazione è diffusa in tutto il mondo.

La conferma dei disservizi generalizzati alla piattaforma Microsoft sono confermati da DownDetector. Il sito dedicato alle segnalazioni di problemi sul web indica come molti utenti stiano riscontrando parecchi problemi al momento.

Le applicazioni coinvolte nel disservizio sembrano essere Outlook, Microsoft 365, Teams lo Store ufficiale di Redmond e perfino l’app To Do. In particolare, gli utenti segnalano errori generi e, alcune volte, la comparsa del seguente messaggio: “Service Unavailable. HTTP Error 503. The service is unavailable”.

We're investigating an issue with accessing Outlook on the web. Further details can be found under EX571516 in the admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) June 5, 2023

La conferma dei disservizi, inoltre, arriva anche dalla stessa Microsft attraverso un Tweet. Nel cinguettio si legge che l’azienda di Redmond sta lavorando per cercare di trovare una soluzione al problema.

Provando ad accedere al client email Outlook da web, tramite il browser Edge il messaggio che viene visualizzato è il seguente: “Questa pagina non funziona in questo momento“. Tuttavia, non sempre si verifica questa situazione.

Alcune volte, la pagina viene caricata con molta lentezza mentre in alcuni casi rimane bloccata in un caricamento infinito. Nel caso in cui il client viene caricato completamente, diventa quasi impossibile navigare tra le varie email e aprire gli allegati.

Update ore 17:50 – Le segnalazioni su DownDetector stanno diminuendo e, effettuando alcune prove di accesso su Outlook, è possibile accedere al client. La navigazione tra le email è ancora piuttosto lenta così come l’apertura degli allegati. Considerando la velocità di intervento, siamo certi che Microsoft risolverà al più presto la situazione.