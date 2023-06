Drill Deal – Oil Tycoon fa il proprio debutto su console PlayStation e Xbox

Drill Deal – Oil Tycoon, il titolo strategico con grafica voxel, ha fatto il proprio debutto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Dopo l’arrivo su PC e Nintendo Switch, i giocatori potranno organizzare tutti gli aspetti gestionali di una piattaforma di perforazione per l’estrazione del petrolio anche su console.

Il team di sviluppo composto dai ragazzi di A2 Softworks e Manager Games S.A. hanno rilasciato il titolo su PC a marzo 2022. Il gioco di strategia ha avuto un’ottima accoglienza come dimostra l’entusiasmo dagli utenti e l’84% di recensioni positive su Steam.

La conversione per console è stata curata dal team di Ultimate Games. Lo studio ha ottimizzato Drill Deal – Oil Tycoon per PlayStation 4 e Xbox One ed è possibile giocare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità.

Con Drill Deal – Oil Tycoon i giocatori ssi troveranno a dover decidere la miglior strategia economica per far sopravvivere la propria piattaforma. La grafica voxel permette di avere una visuale unica e fumettosa a cui si aggiunge una buona dose di umorismo. Il gameplay è tanto semplice quanto complesso. Infatti, gli utenti dovranno costruire e sviluppare le proprie strutture per estrarre le materie prime, ottenere i prodotti finiti, gestire i dipendenti e sviluppare nuove tecnologie.

Come affermato da Tomasz Sobiecki, CEO di Manager Games S.A: “Il gioco dovrebbe piacere ai giocatori che apprezzano titoli come Two Point Hospital, Prison Architect o Factory Town. Drill Deal – Oil Tycoon si distingue per la sua personalità unica, il design affascinante e l’equilibrio curato tra meccaniche individuali e altri elementi di gioco“.