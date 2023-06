Con Porta un Amico in Very è possibile ottenere ben 100 euro di ricariche omaggio per tutti i clienti di Very Mobile, i quali hanno tempo fino a luglio 2023, salvo cambiamenti.

Dopo che l’offerta nei mesi scorsi era stata chiusa, da marzo 2023 è ripartita più forte che mai con una nuova edizione. Fin dal lancio, era disponibile fino al 31 maggio 2023 con alcune differenze rispetto alla precedente.

A quanto pare, però, ora Very Mobile ha deciso ufficialmente di prorogare l’iniziativa per ulteriori due mesi, nello specifico fino al 31 luglio 2023.

Porta un Amico in Very, come si fa?

Very con questa operazione invita i propri clienti a invitare a loro volta a passare a Very Mobile in cambio di una grossa ricompensa.

Infatti, l’operatore in cambio eroga delle vere e proprie ricariche omaggio dopo che il nuovo cliente attiva una nuova SIM Very. È prevista una ricarica omaggio di 5 euro, erogata sia al cliente che ha generato l’invito sia al nuovo cliente invitato.

Inoltre, se la portabilità del numero viene fatta da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, entrambi i clienti ottengono una ricarica ulteriore sempre dal valore di 5 euro.

In particolare, la lista completa degli operatori da cui i nuovi clienti invitati possono provenire per far ottenere a entrambi l’ulteriore ricarica omaggio è la seguente: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NTMobile, NVMobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

C’è un limite agli inviti?

L’invito degli amici è illimitato, ma non il numero di ricariche gratuite. Infatti, gli utenti potranno ottenere fino a 20 ricariche gratis, di cui 10 per ogni nuova SIM attivata e altre 10 per ogni nuova SIM attivata con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO.

Dunque, in questo modo, i clienti invitati potranno avere fino a 50 euro di ricariche, che possono arrivare a 100 euro nel caso in cui gli operatori provengano tutti dagli operatori indicati sopra.

Invece, per ogni nuovo cliente che fa uso del codice invito, è prevista di base una ricarica di 5 euro che viene successivamente raddoppiata se effettua la portabilità dagli operatori di cui sopra. Dunque, il nuovo cliente potrà avere in regalo 10 euro di ricariche.