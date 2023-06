Netflix, questo è l'elenco delle nuove serie TV di giugno insieme ai film

Netflix ha sicuramente turbato i suoi utenti con la nuova decisione di bloccare la condivisione della password di un piano di abbonamento con coloro che non appartengono al proprio nucleo familiare. Certamente tutto questo potrebbe avere a corto raggio delle ripercussioni sul celebre colosso streaming, il quale però sta pensando alle grandi novità che arriveranno a breve.

Come succede infatti tutti i mesi, anche questa volta Netflix ha un organigramma ben preciso con tutti i contenuti pronti a fare il loro esordio. Le serie TV così come i film e i documentari, stanno per giungere finalmente al cospetto degli utenti.

Qui in basso potete trovare le liste complete con titoli e soprattutto date di lancio. Molto probabilmente la serie che tutti stavano aspettando di più è Black Mirror con la sua sesta stagione.

Serie TV pronte all’arrivo in questo mese di giugno

2 giugno

Manifest 4 , parte 2

, parte 2 Valeria 3

Vortex: crimini dal passato

8 giugno

Barracuda Queens

Non ho mai… 4

Le mie prime volte 4

9 giugno

I segugi

Questo mondo non mi renderà cattivo

29 giugno

The Witcher 3, primo volume

Film in arrivo su Netflix questo mese

1 giugno

Una vita bellissima

Attacco al potere 2

Eyes Wide Shut

Il richiamo del silenzio

2 giugno

Me contro te – Il mistero della scuola incantata

16 giugno

Monday

Tyler Rake 2

Black cover: la spada dell’imperatore magico

23 giugno

Dalla mia finestra: Al di là del mare

iNumber Number: l’oro di Johannesburg

Tutto è davvero possibile

Docuserie Netflix e documentari in arrivo

7 giugno

Arnold

8 giugno

Tour de France: sulla scia dei campioni

14 giugno