Netflix - stavolta è ufficiale, dobbiamo dire addio alla condivisione dell'account

Netflix, il gigante dello streaming, ha recentemente annunciato una modifica significativa alla sua politica di condivisione degli account. Questo cambiamento, che ha suscitato molte discussioni tra gli utenti, riguarda lo sharing dei codici degli account, una pratica molto comune tra gli abbonati.

Netflix: presto non sarà più possibile condividere le spese

Fino a poco tempo fa, era possibile condividere lo stesso account Netflix tra persone che non appartenevano allo stesso nucleo domestico. Tuttavia, Netflix ha deciso di porre un limite a questa pratica. Secondo la nuova politica, solo gli utenti che abitano nello stesso luogo possono utilizzare lo stesso account. Questo significa che se si desidera condividere un account, è possibile farlo solo con i membri della famiglia che vivono nello stesso luogo.

La conferma di questa modifica è arrivata direttamente da Netflix, che ha inviato una mail ai titolari degli account. Se i titolari non configurano il proprio nucleo domestico, sarà Netflix a farlo in automatico. Naturalmente, questa decisione ha suscitato molte reazioni negative tra gli utenti, molti dei quali minacciano di disdire l’abbonamento. Tuttavia, il colosso sembra essere consapevole delle possibili conseguenze e ha deciso di procedere comunque con questa nuova politica.

C’è una soluzione per coloro che desiderano aggiungere utenti “esterni” al proprio nucleo domestico, ma comporta un costo aggiuntivo. Per aggiungere un utente che non abita con il titolare dell’account, è necessario pagare una cifra mensile aggiuntiva di €4,99 per ciascun utente aggiunto. Questo rende la condivisione dell’account meno conveniente, ma è ancora possibile.

La domanda che rimane è: come reagiranno gli abbonati a questa nuova politica? Solo il tempo dirà se questa mossa si rivelerà un “autogol” per Netflix, soprattutto considerando la forte concorrenza nel settore dello streaming.