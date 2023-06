Le Multe rappresentano da sempre uno dei più grandi timori degli automobilisti, tuttavia non sempre la preoccupazione è giustificata, in quanto, vi sono situazioni in cui i destinatari di una multa possono contestarla.

Le multe non hanno sempre ragione

Esse vanno dall’inflazione di piccoli illeciti a situazioni molto più gravi con rischio di deportazione punti, ritiro di patente, o sanzioni pecuniarie piuttosto salate.

Le multe possono essere compilate momentaneamente dal vigile, essere consegnate al momento o lasciate sul parabrezza della macchina in caso di assenza del proprietario dell’auto, può essere spedita per posta direttamente al nostro domicilio, o attraverso l’invio di email PEC.

Tuttavia, è importante sapere, soprattutto per coloro che vivono in uno stato di ansia perenne per il timore di incidere in una sanzione, che non tutte le multe devono essere pagate, ma alcune possono essere legalmente contestate.

Ecco le situazioni in cui tale contestazione risulta essere possibile:

In caso di presenza di autovelox;

Ovvero il dispositivo che registra il livello di velocità dei veicoli su strada.

Si può contestare:

La loro presenza in luoghi considerati pericolosi ;

La scarsa visibilità, infatti gli autovelox devono sempre essere ben visibili la loro presenza deve essere segnalata ai conducenti dei veicoli, almeno 250m prima;

Devono essere approvati dal Ministero dei trasporti ed essere omologati;

2. Nei casi di Rimozione di auto;

Se il veicolo si trova in una zona di divieto di sosta, ma non ne compromette la viabilità della strada;

Presenza di un parcometro guasto che non consente la stampa e l’applicazione dell’apposito ticket.

3. Errore di redazione nella notifica e compilazione del verbale;

Targa sbagliata , errori anagrafici o qualora la data o se l’orario della violazione non corrispindano a quelli reali;

Scarsa visibilità della segnaletica stradale;

La comunicazione della notifica del verbale supera i 90 giorni dalla sua redazione.

Come richiedere un annullamento della multa

Per richiedere un annullamento di una multa che può essere contestata, basta fornire un esplicita richiesta di annullamento o rivolgersi al Giudice di Pace.