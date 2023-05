La sicurezza stradale è fondamentale. Rispettare il Codice della Strada è sempre molto importante ed è un fattore di elevata importanza quando si guida l’auto. Pertanto, alle volte, è possibile incappare in multe salate, anche per via di “ostacoli” che all’apparenza sembrano innocui ma di cui l’automobilista non ne è minimamente a conoscenza.

Ad esempio, ogni tanto, si parla delle multe se abbiamo il condizionatore acceso in macchina mentre non è in marcia. Un azione che compiono ogni giorno molti guidatori che, ignari dei rischi, incorrono in delle sanzioni. Al contempo, anche un peluche potrebbe farci ricevere delle multe salate.

Multe auto, attenzione agli oggetti “vietati” nell’auto

Sono tante le norme del Codice della Strada e non sempre gli automobilisti se le ricordano o addirittura le conoscono.

Ad esempio, per non prendere una sanzione salata, molti guidatori devono sapere che tenere appesi agli specchietti ciondoli, deodoranti o peluche, può essere oggetto di sanzione. Questo perché tutti gli oggetti che possono essere potenzialmente fastidiosi alla vista a 360 gradi, possono essere oggetto di sanzioni.

Dunque, potrebbero limitare la visibilità dell’automobilista e mettere in pericolo la sicurezza degli altri sulla carreggiata. Secondo le regole del Codice della Strada, sembra infatti che gli oggetti che possono essere posizionati nello specchietto per abbellire l’auto, non possono superare i 40 mm.

Inoltre, in tutti i casi, non devono essere posti nello specchietto retrovisore e non devono assolutamente rendere difficile la libertà di movimento nell’auto: chi trasgredisce può rischiare una multa da 87 a 345 euro. Infine, è fondamentale anche evitare di attaccare adesivi sul parabrezza o sui finestrini laterali.