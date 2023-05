Razer Hammerhead Pro Hyperspeed, ufficiali gli earbud gaming true wireless

Razer ha deciso di alzare nuovamente l’asticella nel livello audio da gaming wireless, presentando ufficialmente al pubblico le nuove Razer Hammerhead Pro Hyperspeed, cuffiette true wireless all’avanguardia, capaci di offrire una libertà audio davvero incredibile, ed una latenza ridotta al minimo, tutta condita con una versatilità più unica che rara, in quanto utilizzabili con qualsiasi piattaforma.

“La richiesta di versatilità”, afferma Alvin Cheung (Senior Vice President della Business Unit Hardware), “degli utenti è soddisfatta con questo prodotto, non abbiamo deciso di lanciare un altro semplice paio di auricolari wireless, permettendo così di vivere i giochi preferiti sotto una luce diversa“. I Razer Hammerhead Pro Hyperspeed sono infatti pensati per gli utenti che sono alla ricerca della massima qualità audio, grazie alla certificazione THX, la quale garantisce la coerenza della risposta in frequenza, una bassa distorsione ed un isolamento acustico davvero unico.

Razer Hammerhead Pro Hyperspeed – le altre tecnologia

L’estensione nell’usabilità quotidiana è possibile con l’inclusione di un Razer HyperSpeed Wireless Dongle, in altre parole il gamer, oltre naturalmente a potersi affidare alla connettività bluetooth, potrà semplicemente collegare il dongle al prodotto di riferimento (tramite la porta USB), per poter utilizzare le cuffiette in tutti i modi possibili, con connettività wireless a 2.4GHz.

La latenza è ridotta ai minimi termini, con il dongle è addirittura inferiore a 40ms, mentre la modalità gaming con il bluetooth 5.3, si aggira attorno ai 60ms. Non manca ovviamente la cancellazione del rumore ibrida e regolabile, per una totale immersione, oppure una modalità non disturbare, andando a silenziare tutte le notifiche ricevute dal dispositivo bluetooth collegato (supporta il multidispositivo).

Il prodotto è infine dotato di una custodia di ricarica wireless, compatibile con Qi, per una autonomia complessiva di circa 24 ore. L’anima da gamer la troviamo nell’illuminazione personalizzabile, con quasi 16,8 milioni di colori, ed effetti dinamici creati ad hoc. In questo modo l’utente potrà rendere il prodotto più vicino li propri gusti personali, trasformandolo e modellandolo a piacimento (il tutto è regolabile direttamente dall’applicazione mobile interamente dedicata e disponibile per Android e iOS). Il prezzo è adeguato alla qualità, sono da oggi disponibili a 229,99 euro, acquistabili presso i principali rivenditori autorizzati, ed anche RazerStore.