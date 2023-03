È interessante notare che le cuffie TWS stanno lentamente diventando i dispositivi preferiti nella sfera dei giochi. Sono anche ideali per le persone che desiderano un auricolare per l’ascolto audio e la comunicazione con la massima qualità. Hammerhead Hyperspeed è l’ultima versione di Razer e un modello comparabile agli AirPod.

Puoi scegliere tra due versioni, ma la nostra recensione Razer Hyperspeed Hammerhead si basa sul modello marchiato PlayStation 5.

Confezione:

La scatola delle Razer Hammerhead Hyperspeed ha la classica forma delle confezioni di questo genere di prodotti e i colori bianco e blu che richiamano la scatola classica della PlayStation 5. Al suo interno troviamo:

la custodia di ricarica con gli auricolari;

manuale di istruzioni;

cavo USB-C;

dongle USB-C;

gommini varie misure;

Design e materiali:

Sono rimasti piacevolmente sorpresi quando abbiamo aperto per la prima volta la scatola delle Razer Hammerhead Hyperspeed. La morbida finitura opaca e la solida sensazione della custodia di ricarica sono state molto apprezzate. Rivestito in un fantastico grigio PlayStation e caratterizzato da un sottile logo PlayStation sul davanti e un logo Razer in rilievo sulla parte superiore. È un’estetica che legherà facilmente gli Hammerheads a qualsiasi configurazione PS5 o qualsiasi altro vostro dispositivo e avrà un bell’aspetto mentre lo fa.

Sebbene leggera, la custodia di ricarica delle Razer Hammerhead Htperspeed riesce ancora a sentirsi premium nella mano, aiutata incommensurabilmente dal coperchio magnetico scattante e dalla cerniera resistente. Eravamo preoccupati, onestamente, che questo materiale più morbido potesse essere incline a graffi quando gettato in uno zaino. Tuttavia, dopo diversi viaggi in treno o autobus e innumerevoli passeggiate, questo prodotto sembra ancora come nuovo e questo la dice lunga sulla qualità dei materiali.

Una volta aperta la custodia, si rivela una plastica nera lucida e, naturalmente, gli auricolari stessi sono stati ordinatamente immersi in uno stampo liscio. Questi germogli sono quasi identici alla generazione precedente nel form factor, con l’unica vera differenza estetica che è quel lavoro di vernice grigio chiaro, quasi bianco. Leggeri e con uno stelo sottile, particolarmente lungo, si sentono a proprio agio nell’orecchio e non abbiamo mai provato sfregamenti o irritazioni durante periodi di utilizzo più lunghi.

Il retro di ogni auricolare offre un netto contrasto di design, con un pannello nero lucido e un logo Razer luminoso RGB, sincronizzato con le impostazioni Chroma del marchio. Qui avete la possibilità di regolare questi colori e motivi anche all’interno dell’app Razer Audio. L’unica preoccupazione è che non c’è nessun posto dove tenere il dongle USB-C incluso per il trasporto. Alla fine lo abbiamo inserito nella porta di ricarica sul fondo della custodia per non perderlo. Ma è normale essere preoccupati di rovinarlo o danneggiarlo durante un viaggio. Purtroppo questo è un problema che riscontriamo con quasi tutti i prodotti del genere da gaming e alla quale le case costruttrici ancora non hanno trovato rimedio.

Specifiche tecniche:

La connessione Hyperspeed a bassa latenza offre una velocità di 25-35 ms. Questo è un risultato solido, che aumenta ben oltre l’alta latenza del PC della generazione precedente tramite Bluetooth, ed è tutto fino al dongle USB-C che troverete, come detto prima, nella confezione.

Sfortunatamente, non è proprio un plug and play. A differenza di altre cuffie da gioco wireless che abbiamo testato, dovrete assegnare manualmente Hammerheads come metodo di uscita del suono all’interno delle impostazioni di Windows prima di iniziare a giocare. È un ulteriore passo che mi ha sorpreso durante i test, ma per fortuna le impostazioni mantengono quando si passa da un dispositivo all’altro.

Vale comunque la pena abbandonare la connessione Bluetooth di un tempo qui. La velocità e l’affidabilità di Hammerhead Hyperspeed sono state particolarmente solide. I nuovi Hammerheads Hyperspeed consentono anche la doppia connettività, mantenendo gli auricolari collegati al telefono tramite Bluetooth e PS5, PC o Nintendo Switch tramite Hyperspeed a 2,4 GHz. Ciò significa che potete rispondere rapidamente a una chiamata senza dover rimuovere i vostri amici. Naturalmente, potete anche impostare gli auricolari su non disturbare all’interno dell’app Razer Audio per un’esperienza senza distrazioni.

Tuttavia, uno dei maggiori problemi con gli Hammerheads Hyperspeed sono i controlli touch. Onestamente la risposta non è molto reattiva e abbiamo testato atre cuffie a volte anche più economiche, con una risposta più veloce.

Il fatto che ci siano così tanti gesti di comando per farvi girare la testa non è certo una brutta cosa. Non siamo mai riusciti a ricordare tutti i diversi comandi che avevamo impostato, sebbene ci siamo accontentati di un bel ritmo verso la fine dei nostri test, limitando gli input a uno o due tocchi.

Oltre all’ANC, le Razer Hammerhead Hyperspeed presentano doppi ENC o microfoni ambientali che cancellano il rumore. Questi sono elementi per rilevare, determinare e ridurre il rumore di fondo non necessario. Con questa funzione, potete godervi una chiara comunicazione vocale usando questi auricolari.

App Razer Audio:

L’app Razer Audio offre molte opzioni di personalizzazione e funge da hub per tutte le impostazioni e gli effetti RGB. Qui puoi selezionare diversi livelli ANC (on, off e Ambient), oltre a impostare i tuoi effetti Chroma, scegliere tra i preset EQ o crearne uno tuo, abilitare e disabilitare la modalità di gioco a bassa latenza, passare rapidamente da fonti audio note e rimappare i pulsanti di tocco. È un software completo, tutto facilmente navigabile e intuitivo.

Come suonano:

Siamo stati sorpresi da quanto spazio c’è nel palcoscenico dei Razer Hammerhead Hyperspeed. Naturalmente, gli auricolari TWS di gioco non raggiungeranno i loro fratelli over-ear in piena regola, ma il potere di questi driver è stato più che sufficiente per lasciarci affascinati. In tutti i generi abbiamo notato un’attenzione particolarmente forte per mantenere il dialogo ricco e corposo, bilanciando anche le rumble più basse con gamme più delicate particolarmente bene.

L’apertura a Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch è stata vellutata e in forte espansione, con una profondità sia per la musica che per gli effetti sonori che non avevamo mai sentito prima da delle cuffie TWS da gioco. Ciò è continuato anche al gameplay principale, con un pungente tocco di effetti più alti e molto spazio per la colonna sonora.

Uncharted 4 è andato particolarmente bene su PC, ed è qui che l’attenzione al dialogo è stata molto sentita. Ogni inflessione era rappresentata magnificamente in scene di taglio e riusciva ancora a mantenere quella ricchezza della voce umana quando messa contro paesaggi sonori più ampi. Tutto sembrava anche particolarmente ben proporzionato, con dettagli più piccoli come chiacchiere di fondo e passi che tagliavano il giusto equilibrio con l’azione principale che mi attende.

Abbiamo notato la capacità delle Razer Hammerhead Hyperspeed di poter lavorare su tutte le gamme in tandem e in uguaglianza, per riprodurre accuratamente un profilo generale più complesso. Vale anche la pena notare che queste cuffie TWS offrono controlli del volume sui auricolari stessi. Affidabilità a parte, è stranamente raro trovare questa funzione, ma è quella che ti salva navigando nei menu ogni volta che devi apportare modifiche.

Autonomia:

Difficile dare un valore preciso per la durata della batteria delle Razer Hammerhead Hyperspeed. Gli auricolari con una singola carica durano tra le 4 e le 6 ore in base alle funzioni che si tiene attive. Con la custodia di ricarica invece, riuscite ad aggiungere circa 20 ore ulteriori di autonomia. Non sono numeri che ci hanno fatto gridare al miracolo, ma è un risultato decente per questo tipo di prodotto.

Conclusioni e prezzo:

Le Razer Hammerhead Hyperspeed sono davvero un prodotto eccezionale ed offrono una grande esperienza sonora. Arrivano sul mercato ad un prezzo di 179,99 euro, perfettamente in linea con la qualità e la categoria di questo prodotto. Controllate spesso su Amazon perché le potete trovare ad un prezzo scontato. Oppure le potete acquistare anche dal sito ufficiale Razer per rimanere sempre aggiornati su nuove uscite e promozioni.

Onestamente è difficile trovare cuffie TWS da gaming migliori delle Razer Hammerhead Hyperspeed, sono belle, costruite con ottimi materiali e suonano alla grande. Le potete portare sempre con voi senza dovervi preoccupare eccessivamente di cosa c’è nello zaino oltre a loro. Sono il prodotto perfetto per tutti gli amanti del marchio PlayStation 5 che vogliono poter giocare con la massima qualità possibile.