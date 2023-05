Nothing Phone (2) sarà lo smartphone più sostenibile dell’intero settore. Questo è l’obiettivo di Carl Pei e dell’intera azienda per migliorare la produzione, l’assemblaggio e il ciclo di vita del prodotto.

Come confermato da un recente Tweet, nonostante l’aumento della capacità della batteria di Phone (2) rispetto a Phone (1) e le dimensioni del display, Nothing è riuscita a ridurre la propria impronta di carbonio.

A certificarlo è l’ente SGS, il quale ha calcolato che le emissioni totali per il device ammontano a 53.45kg, un valore inferiore del 8.6% rispetto al modello precedente. In generale, le stime indicano circa 5kg in meno di CO2 prodotta.

Nothing Phone (2) si preannuncia come lo smartphone più sostenibile presente sul mercato grazie ad una impronta di carbonio ridotta rispetto al precedentemente modello

🌍📱Phone (2) is the first time we’ve achieved a lower carbon footprint on a second-generation product. A significant step towards a more sustainable smartphone industry. Let's explore its milestones. A thread ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda di Carl Pei ha cercato di ottimizzare in chiave sostenibile tutti i processi produttivi. Ecco quindi che Phone (2) sarà caratterizzato dall’utilizzo di materiali provenienti da fonti bio per un ammontare tre volte maggiore rispetto al modello precedente.

Nothing ha scelto di utilizzare alluminio, rame e altri metalli riciclati per realizzare le componenti interne del device. Anche le parti plastiche sono ottenuti da fonti sostenibili. Il cambio di paradigma adottato dall’azienda si nota anche nella fase di assemblaggio. Il device sarà realizzato utilizzando attrezzature alimentate da fonti energetiche rinnovabili.

Questo approccio permetterà di migliorare il ciclo di vita del prodotto attraverso la possibilità di riutilizzarne le componenti anche dopo la dismissione. Nothing Phone (2) sarà, secondo la visione dell’azienda, lo smartphone più sostenibile sul mercato.

Oltre allo smartphone, cambia anche l’approccio al packaging. L’azienda ha scelto di essere completamente Plastic-free, eliminando imballaggi di plastica dalla confezione di vendita. Il cartone, inoltre, sarà realizzato partendo dal 60% di fibre riciclate. In questo modo sarà possibile minimizzare gli sprechi e promuovere un utilizzo responsabile delle risorse.

Infine, per rendere Nothing Phone (2) un device con un ciclo di vita più lungo del solito, l’azienda ha ampliato il supporto software. A tutti gli utenti saranno garantiti 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. In questo modo, sarà possibile sfruttare lo smartphone più a lungo e ridurre la produzione di rifiuti tecnologici legati all’obsolescenza programmata.