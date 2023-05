Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato l’introduzione di una feature molto attesa dagli utenti. Su Windows 11 arriverà il supporto nativo per i file RAR, gli archivi che permettono di comprimere le dimensioni dei file.

Grazie a questa funzionalità presente nativamente all’interno del sistema operativo di Redmond, non sarà più necessario utilizzare applicazioni di terze parti come WinRAR. Inoltre, sembra che l’intenzione di Microsoft sia di estendere la gestione degli archivi compressi anche oltre i file RAR.

Con Windows 11 sarà possibile anche supportare altri formati popolari di compressione file come ZIP, 7-Zip, tar e gz. Il motivo di questo cambiamento così importante sta proprio nella diffusione del formato RAR per la compressione dei file.

Microsoft sta lavorando per introdurre su Windows 11 una nuova feature che permetterà di gestire nativamente i file RAR e i vari archivi compressi

Si tratta di un formato efficiente, in grado di comprimere grandi file e facilitare la condivisione oltre che la creazione di backup. Tuttavia, nonostante l’ampio utilizzo nel settore informatico, su Windows 11 bisognava installare un software aggiuntivo per gestire questi archivi.

Con il prossimo aggiornamento rilasciato da Microsoft si potrà fare a meno di tutti i software di terze parti. Si potranno aprire ed estrarre i file RAR direttamente dal sistema, semplificando di molto il loro utilizzo.

Resta da capire quando verrà rilasciato l’update, in quanto da Redmond non sono arrivate informazioni ufficiali in merito. Inoltre, bisognerà capire quanto il sistema di gestione RAR integrato nel sistema operativo sarà apprezzato dagli utenti. Infatti, WinRAR ormai è diventata una costante nella vita degli utilizzatori e bisognerà valutare se le funzionalità di Windows 11 saranno all’altezza dello storico programma.